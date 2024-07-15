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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü

        İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:23
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        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
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        İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Alevlerin arasında kalan 3 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

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