Son dakika haberi Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor
Giriş: 15.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:23
İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde, ormanlık alanda yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Alevlerin arasında kalan 3 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
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