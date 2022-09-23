Ceyhun Kazancı tek tek açıkladı

"9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. Toplam maaşları 23.5 milyon euro'ydu. 7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Kadromuza kattığımız oyuncuların toplam maaşı yaklaşık 13.5 milyon euro. 23.5 milyon euro giden oyuncuların maaşı, 13.5 milyon euro gelen oyuncuların maaşı.

Alex Teixeira, geçtiğimiz sezon başarısız olduğu için tüm alacaklarından vazgeçerek takımdan ayrıldı. Böyle karakterli oyuncularla çalışmak bizim için çok önemli. Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi (Lens) Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu.

Salih Uçan, milli takıma çağırılmadığı için hepimiz üzüldük. Asıl hayal kırıklığım, Salih'in boyu kısa olduğu için alınmadığı söylendi ancak sakatlıklar sonucunda alınan oyuncuların kafa topu kazanma istatistikleri, Salih'in istatistiklerinden daha düşük.

Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan'ın Avrupa'ya gitmeleri için erken olduğunu söyledik. Bence bir sene daha kalabilirlerdi. Biz zaten hayali olan oyunculara izin veririz. İnşallah çok başarılı olurlar. Ersin Destanoğlu'nun kontratıyla ilgili en ufak bir problem yok. Bunlar halledilir. Kontratının bitip ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Kontratını uzatacağız.

Rachid Ghezzal'ın sakatlığı dışında bir problemi yok. Sahada olamadığı için çok rahatsız. Büyük olmasa da hareketlerini etkileyen bir sakatlık geçirdi. Umuyorum gelecek hafta takımla beraber çalışmalara başlar.

Redmond'u taraftar çok sevdi, takım oyuncusu diyebileceğimiz bir futbolcu. Şu an 1 yıllık sözleşmesi var ancak umuyorum uzun yıllar bizimle devam eder. Kiralık olan futbolcularımızın satın alma opsiyonları var ancak hepsi için pazarlık yapmak istiyoruz. Oyuncular iyi performans verip, burada mutlu olurlarsa devam etmek isteriz. Daha erken, ilerleyen süreçte bize gelecek raporlara göre gerekeni yapacağız.

Transfer konusunda hemen hemen istediğimiz her şeyi yaptık. Birinci ya da ikinci tercihlerimizin hepsini kadromuza kattık. Dele Alli listemizde olan bir oyuncu değildi ancak böyle fırsat transferleri olabiliyor. Biz de böyle bir oyuncuyu kadromuza katmak istedik.

Isak Hien istediğimiz bir oyuncuydu ancak Verona'ya gitti. Biraz aklımda kalan bir oyuncu. O transferdeki sorun Türkiye'deki yabancı sınırıydı. İkna bana doğru bir kelime gibi gelmiyor, transferde iki taraf da birbirini ikna etmeli. İnsanların bilmediği birçok oyuncuyla görüştük, bizi ikna etmeyenler de oldu. Bizi tatmin etmeyen, o inancı görmediğimiz çok fazla oyuncu vardı ve onları kadromuza katmadık.

Weghorst'un eşinin hamile olması sebebiyle görüşmelere doktorumuz da dahil oldu. Oyuncularımızın sosyal hayatları, çocuklarının okuyacağı okullar... Hepsi bizim için çok önemli. Doğum da bizim doğumumuz, çocukların okulu da bizim okulumuz.