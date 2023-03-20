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Son dakika haberi CHP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı

CHP TBMM Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı

Son dakika haberi CHP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı
AA

Basına kapalı toplanan CHP Grubu'na, Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel ile milletvekilleri katıldı.

Toplantı başladıktan bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplantının yapıldığı salona geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Grubu'nun, kapalı oturum yaptığına işaret eden Özkoç, "Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy birliğiyle aday göstermiştir. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." dedi.

"HEPİMİZİ ÇOK DUYGULANDIRAN BİR KONUŞMA YAPTI"

Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapıp yapmadığının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Hepimizi çok duygulandıran, fakat yol yürürken nelere dikkat etmemiz gerektiğini de her zamanki içtenliği ve samimiyetiyle paylaştığı bir konuşma yaptı. Bu, Kemal Kılıçdaroğlu ile grup olarak yaptığımız son toplantıydı. Kendisine bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz için biz de teşekkür ettik. O da gruba veda konuşmasını yaptı. Birlikte bir aile fotoğrafı çektirdik ve şu anda o cumhurbaşkanı adayı ve bizim de 13. Cumhurbaşkanımız olarak çalışmalarına başlamak üzere harekete geçti."

Yüksek Seçim Kuruluna adaylık başvurusunun ne zaman yapılacağı sorusuna Özkoç, "Çarşamba olacak." karşılığını verdi.

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