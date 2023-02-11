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Haberler Gündem Politika Son dakika: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti! - Deniz Baykal öldü mü, kimdir, kaç yaşında ve nereliydi?
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Son dakika haberi Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti!

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Baykal'ın ölüm haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz" bilgisini verdi

Son dakika: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti! - Deniz Baykal öldü mü, kimdir, kaç yaşında ve nereliydi?
HABERTURK.COM

CHP'nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal 84 yaşında hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Baykal'ın ölümünü sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu:

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."

KIZI ASLI BAYKAL'DAN AÇIKLAMA

84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AA muhabirine açıklama yaptı.

Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

CHP'NİN 4. GENEL BAŞKANIYDI

Antalya'da, 1938 yılında dünyaya gelen ve 84 yaşında hayata veda eden Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. genel başkanıydı. 1992-2010 yılları arasında CHP'nin genel başkanlığını yapan Baykal, ilk defa 1973 seçimlerinin ardından Meclis'e girmişti.

BAKANLIK GÖREVİNDE BULUNMUŞTU

37. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı ve Bülent Ecevit'in kuruduğu 42. Türkiye Hükûmeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yer almıştı. 12 Eylül Döneminde kısa süre gözetim altında tutuldu. Cumhuriyet Halk Partisi kapatılınca 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) milletvekili olarak seçildi ve genel sekreterlik görevinde bulundu. 1992 yılında tekrar kurulan CHP'nin Genel Başkanı seçilmişti.

TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum."

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: Öğrencilerimin önünde kara tahtada tebeşir kullanan beni, milletimizin önüne çıkaran, siyaset yapmamı sağlayan değerli büyüğüm, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

BBP lideri Mustafa Destici: Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Eski Başbakan Yardımcısı Sayın Deniz Baykal’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Baykal’a Yüce Allah’tan rahmet, aile efradı, yakınları, sevenleri ve CHP camiasına başsağlığı-sabır diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşehrimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal’a Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.

İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm CHP ailemize başsağlığı diliyorum.

Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş: Antalya milletvekili ve önceki dönem genel başkanlarımızdan Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum.

İzmir BB Başkanı Tunç Soyer: Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili ve eski genel başkanımız Deniz Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine, partimize başsağlığı ve sabır diliyorum.

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