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Haberler Dünya Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde açıklamalar
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde, Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı’yla ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde açıklamalar
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Bugünkü zirve ile birlikte Türkiye-Afrika ilişkilerini daha da derinleştireceğiz. Gerçekleştirilen zirve kapsamında sağlık, eğitim ve tarım konularında ayrı oturumlar da gerçekleştirildi. Buna savunma sanayii de dahil. Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesi için işbirliği içinde çalışacağız.

Afrikalı mevkidaşlarımla ikili görüşmeler yaptım. Afrika ülkelerinin güvenlik konseyindeki temsilinin artması için destek verdiğimizi ilettim.

FETÖ'yle mücadelemize destek olan, bu terör örgütünü yasaklayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

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