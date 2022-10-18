Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Ankara Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
ABONE OL

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen E-İnsan Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur" diyen Erdoğan, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Ulusal Staj Programı'nın 2023 başvurularını da bugün itibariyle açıyoruz" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen E-İnsan Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bartın'daki Amasra olayında 41 şehidimiz var. Ancak bu 41 şehidimizin dışında bütün oradaki yaralılarımıza anında müdahale ile onları sağlıklarına kavuşturmak; 6 tane de ağır olan ki bir tanesinin şuuru açıktı; hastanede ziyaret ettim.

Diğer 5 tanesinin durumu biraz sıkıntılı. İstanbul'daki Çam Sakura Hastanemizde tedavi gören ve yanık durumları ağır olan bu hastalarımız şu an Türkiye'de adeta bir numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Estetikte şu an yine aramızda olan hocalarımız Türkiye'de çok çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Terörle mücadeleden sınır emniyetine ve asayişe kadar tüm alanlarda huzuru tesis ederek insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladık. Hatırlayın; Güneydoğu'da belli saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi ama şimdi gece saat 12'ye 1'e kadar vatandaşlarımız dışarıda bütün kafelerde, restoranlarda geziyorlar.

"TÜRKİYE ARTIK GELİŞMİŞ ÜLKELER ARASINDADIR"

Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur.

Türkiye artık gelişmiş ülkeler arasındadır. Ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep önce insan anlayışı vardır. Fiziki alt yapı ve hizmet unsurları yetişmiş insan kaynağıdır. Bu ikisi bir araya gelmeden kalkınma gerçekleşmez. Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, binalarda, barajlarda aramak eksik bir yaklaşımdır.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Üniversite sayımız 76'dan 208'e çıktı. Artık ilmin adeta ulaşamadığı yer bırakmadık. Bazı üniversitelerimizde boş kalan kontenjanlar ile ilgili sorun da çözüldü. Bizim üniversite sayısını artırma sebeplerimizden biri geçmişte en büyük sıkıntılardan olan yükseköğretime ulaşılabilirlik sorunuydu. Dikkatimizi ve kaynaklarımızı eğitim kalitesinin yükseltilmesine veriyoruz.

1,2 milyonu aşkın öğrenci ve mezun ile 8 bini aşkın işveren yetenek kapısı üzerinden ücretsiz bir şekilde bir araya gelebilmektedir.

Yaptığımız düzenlemeler her gencimizin önünde tüm kapıları açıyor. Birilerinin karalama kampanyalarına kimse aldırmasın. Uzaktan eğitim kapısı dediğimiz hizmetten de 3,8 milyonu aşkın personelimiz istifade etmiştir.

Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir.

Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programımızdaki stajyer öğrenci sayısını da 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Ulusal Staj Programı'nın 2023 başvurularını da bugün itibariyle açıyoruz."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DEAŞ'ın 'sözde kadısına' 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
GÜNDEM DEAŞ'ın 'sözde kadısına' 3 kez ağırlaştırılmış ...
Avcılar Belediyesi'nde grev
GÜNDEM Avcılar Belediyesi'nde grev
Son dakika deprem: Ege Denizi'nde 4.1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Ege Denizi'nde 4.1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem!
Sahte deterjanları yurt dışına kaçıracaklardı
GÜNDEM Sahte deterjanları yurt dışına kaçıracaklardı
Denize balıklama atlayan genç yaşama tutunamadı!
GÜNDEM Denize balıklama atlayan genç yaşama tutunamadı!
Karaman'da iki suç örgütü operasyonla çökertildi
GÜNDEM Karaman'da iki suç örgütü operasyonla çökertildi
Bursa'da 16 yaşındaki genç amcasını öldürdü! - Güncel son haberler
GÜNDEM Bursa'da 16 yaşındaki genç, amcasını öldürdü!
Son dakika: Bakan Soylu: FETÖ'nün finans ayağında 543 gözaltı gerçekleştirildi
GÜNDEM "FETÖ'nün finans ayağında 543 gözaltı ...
Tarih netleşti! Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek? İşte 2022 polis maaş promosyonu ödeme tarihleri
GÜNDEM Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri
Fatih Tezcan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
GÜNDEM Fatih Tezcan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.