Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul İl teşkilatının bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem. İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musunuz? İlk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez" dedi.

DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: "Hiçbirimiz küçük hesaplar peşine düşemeyiz. Muhalefetin ve marjinal çevrelerin bu meseleyi rantsal dönüşüm yalanıyla sabote etmesine göz yumamayız. Bunlara şunu söylemek lazım. Hanımefendi çıkmış bizim Hatay'da yaptığımız hastanelerle dalgasını geçiyor. Hanımefendi, önce gel, Çam Sakura'yı gör. Önce Ankara'daki iki şehir hastanemizi gör. Bunlarda oda sayısı 4 bin 6, 4 bin 6. Hiç gezdin mi? Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Bizim bu şehir hastanelerimiz olmasaydı Covid'de ne yapardık? Murat Dilmener olmasaydı, Avrupa Yakası'nda biz ne yapardık.? Sancaktepe'de Pakize Hanım olmasaydı biz ne yapardık? Biz bunları 3 ayda bitirdik hanımefendi, 3 ayda.

Beni çok asabi görmüş, sinirli görmüş. Bana kalkmış papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine dedik ki, sana da papatyanın yanında rezene tavsiye ediyoruz. Rezene çayı. İstanbul İl teşkilatının bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem. İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musunuz? İlk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibilliyet meselesidir, karakter meselesidir. Onun için 14 Mayıs çok önemli."

"KİMLERİN KİMLERLE BERABER OLDUĞUNU, KOL KOLA GEZDİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bağcılar'da tek bir riskli bina dahi kalmasına gönlümüz razı değildir. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılmasında sizlerden bize yardımcı olmanızı istirham ediyoruz. Tarihimizin en kritik seçimlerinden birisini yapacağımız 14 Mayıs giderek yaklaşıyor. İnşallah 42 gün sonra sandıklara gidecek, nasıl bir siyasi anlayışla yönetileceğimizi tayin ve tespit edeceğiz. Sadece kendi geleceğimizle ilgili değil, evlatlarımızın, gençlerimizin geleceğiyle, istikbaliyle ilgili de çok önemli bir karar alacağız. Siyaset sahnesinde yaşananları sizler de yakından takip ediyorsunuz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu, kol kola gezdiğini görüyorsunuz. Milletimizin karşısındaki tablo gayet açık ve nettir. Bir tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkar ve koltuk hesabının bir araya getirdiği 7'li koalisyon var. Bay Bay Kemal kimlerle dolaşıyor? Teröristlerle dolaşıyor. Bu terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı hangi parti? HDP. HDP'yi parlamentoda gidip ziyaret etti mi Bay bay Kemal? Onlara acaba kapılar arkasında neleri vadetti. Neyin sözünü verdi? Hadi açıkla, açıklayabildi mi? Açıklayamaz. Demirtaş'ı serbest bırakacakmış. Terörist başını serbest bırakacakmış. Bunları serbest bırakmanın gayreti içerisinde olan Bay bay Kemal'e biz 14 Mayıs'ta gereken cevabı vermeyecek miyiz? Öyleyse, çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz." diye konuştu.