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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:46
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        İran'a başsağlığı mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

        DIŞİŞLERİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Dışişleri Bakanlığı da İran'daki saldırılara yönelik başsağlığı mesajı yayımladı.

        Dışişleri'nden yapılan paylaşımda "İran’ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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