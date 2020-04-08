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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılmaya başlanmıştı. Hazırlanan paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir mektubu yer aldı.

Mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Türkiye son 18 yılda temek hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgının en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında; 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz.

Sosyal devlet anlayışıyla; sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurullarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, alınan tedbirlerin yanında en büyük görev siz değerli vatandaşlarımıza düşüyor. Kurumlarımızın uyarılarını dikkatle dinlemeli, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Bu hastalığın özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşça büyük kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabildiği hepimizin malumudur. bu nedenle, inançlarımızın da gerektirdiği üzere insani bir sorumlulukla yüksek risk grubundaki vatandaşlarımıza daha özel bir ihtimam gösteriyoruz. bunun i için, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yüksek risk grubundaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlama getirdik. sizlerden ricam; bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur.

Bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. 112, 155 ve 156 telefon numaralarını aradığınız takdirde, vali ve kaymakamlarımız başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırdır. Tüm bu tedbirlerin yanında Bilim Kurulu'nun da önerileriyle sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz.

Müsterih olunuz; hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak; bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır. Her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberlimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere sevgi ve hürmetlerimi sunuyor, sağlıklı sıhhatli bir ömür geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum."