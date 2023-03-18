Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması

Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu – Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatıldığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte, savaştan sonraki en önemli uzlaşma olan tahıl koridoru bugün itibariyle bitiyordu. 19 Mart'ta bitecek olan anlaşmanın uzatılmasını sağladık. 800'den fazla gemiyle 25 milyon ton tahılın sevkini sağlayan bu anlaşma gıda tedariğinin istikrarı için öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

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