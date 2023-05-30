Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 79. TOBB Genel Kurulu'nda bir süredir yaşanan AB ile vize sorununa ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" dedi.

VİZE SORUNLARI VE "BAŞVURULAR DURDURULDU" İDDİASI

Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı sıkıntılar özellikle 2022’de de sık sık gündemdeydi. Vize retlerinin yanı sıra masraflar da yurt dışına çıkış planlarının daha da zorlaşmasına neden oluyordu.

Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı da konuya yönelik büyükelçilikleri çağıracaklarını ve harekete geçtiklerini belirtmişti. Gerek bekleme süreleri, gerekse ret oranlarına ilişkin olarak ülkelerin büyükelçilikleri de çalışmalarını hızlandıracaklarını ifade etmişti. Ancak ret oranlarına ilişkin sorunlar sürekli olarak gündemdeydi. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Schengen vizelerinde bir süredir yoğunluk yaşandığı ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda "Schengen vize başvurularının durdurulduğu" öne sürülmüştü. Almanya Büyükelçiliği, bu iddiaya ilişkin Habertürk'ten Merve Elmacı'nın sorusunu yanıtladı ve açıklamada özellikle Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan yoğunluğun altını çizmişti. * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.