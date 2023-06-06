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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, "Bugün Kabine toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası için yola çıkıyoruz 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni Kabine Anıtkabir'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Anıtkabir'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk'ün huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı. Erdoğan ve beraberindeki heyet saygı duruşunda bulunurken, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyeleri Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Atatürk Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni Kabine üyelerimizle huzurunuzdayız. Bugün Kabine toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası için yola çıkıyoruz 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz."

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