Yeni Kabine ilk kez toplanıyor! Ekonomi, İsveç, terör gündemde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı, seçimlerin ardından ilk kez toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

Seçimlerin ardından kurulan yeni Kabine ilk kez toplanıyor. Toplantıda yeni hükümetin yol haritası değerlendirilecek, öncelikli konular görüşülecek.

Yeni hükümet Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan oluşuyor.

ÖNCELİKLİ KONU EKONOMİ

Yeni Kabine'nin öncelikli konularından birisini ekonomi oluşturuyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarına ilişkin Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor. Ekonomide izlenecek yol haritası da ele alınacak.

Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek. Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı. Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Toplantının bir diğer önemli maddesini ise İsveç'in NATO üyeliği oluşturuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı Cumhurbaşkanlığı töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO üyeliği masaya yatırılmıştı.

Kabine toplantısında bu konu da görüşülecek. Diğer yandan Hakan Fidan bakanlığında dış politika da görüşülecek.

Ayrıca; terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.