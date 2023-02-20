HABERTURK.COM

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamaları şöyle:

"Aynı depremin artçıları devam ediyor. En son aldığım bilgi 20 civarındaydı. Devam edeceğe benziyor. Bakanlarımız sahadalar. Hatta Cumhurbaşkanımız sahadaydı. İlk etapta sahada hasar olup olmadığı alakalı ilk çalışmalar yapıldı. 28 ihbar mevcut bizde.

Her bir ihbarı tek tek değerlendiriyoruz. Hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var. Her bir ihbarı değerlendirdikten sonra gelişmeleri kamuoyuna, milletimize durumu açıklayacağız. Kandilli'nin su yükselmesi ile tsunami ile ilgili uyarısı olmuştu. Kendileriyle görüştük, tamamen standart bir uygulama olduklarını belirttiler. Şu anda belli riskli olmadığını gördükleri için bu uyarıyı kaldırmıştır. AFAD da kaldırdı veya kaldırmak üzere.

Karaçay Barajı ile bir söylenti yayıldı. Check ettik ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız, şu an itibariyle teyit edilen herhangi bir risk olmadığını görmüş bulunuyoruz.

Bir kez daha vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, bu vesile ile hasarlı binalara girmemelerini özellikle gerek eşya almak veya herhangi bir şeyi kontrol etmek için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda özellikle rica ediyoruz, lütfen girmeyin. Kendi sağlığınızı, sevenlerinizi, eşlerinizi, çocuklarınızı, babalarınızı, annelerinizi, milletimizi düşünün.

Şu an itibariyle görüşmeler bundan ibaret. Panik yapacağımız bir durum yok. Yeteri kadar ekipmanımız, arama kurtarma elemanlarımız, iş makinalarımız sahada. Herhangi bir sorun olursa güvenlik görevlilerimize veya AFAD'a bildirilirse hemen yardımcı olunacaktır."