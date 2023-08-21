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        Haberler Dünya Danimarka Maslahatgüzarı ve Hollanda Elçi-Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı

        Danimarka Maslahatgüzarı ve Hollanda Elçi-Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı

        Türkiye'nin Kopenhag ve Lahey Büyükelçilikleri ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak duyulan rahatsızlık bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 17:01
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        2 ülkenin temsilcileri Dışişleri'ne çağrıldı
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemlerinin devam etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

        Söz konusu diplomatlara, bu aşağılık saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirilirken, Türkiye'nin bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı.

        Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta da aynı konuda Bakanlığa çağrılmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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