İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hafif ticari aracın sürücüsü, sokakta oynayan 6 yaşındaki kız çocuğunu ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Feci kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy'de meydana geldi. Akşamüstü sokağa çıkan 6 yaşındaki Gülten Mercan, arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra küçük kız oyun oynadığı sırada 34 JC 7002 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü sokağa süratli bir şekilde girdi.

Araç ardından sokağın başında oynayan Mercan'a çarpıp, ezerek üstünden geçti. Kaza sonucu küçük kız ağır şekilde yaralandı. Araç sürücüsü ise birkaç metre sonra durdu. Feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın ardından sürücü ve Gülten Mercan'ın ailesi, çarpan araçla çocuğu hastaneye götürmek istedi. Araçla yola çıkan sürücü, sokakta ambulansı görmesi üzerine Mercan'ı sağlık ekiplerine teslim etti. Küçük kız ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

CİĞERİ YIRTILDI, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ailenin de kızla birlikte hastaneye gitmesi sonrası 34 JC 7002 plakalı aracın sürücüsü ise sokaktan ayrılarak kayıplara karıştı. Durumu ağır olan küçük kızın ezilme ve sürüklenme nedeniyle ciğerinin yırtıldığı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. Gülten Mercan'ın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler ise, çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonrasında küçük kızı sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.