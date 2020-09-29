İHA

Bursa'da alkollü eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadın ağır yaralandı, o anlar vatandaşlarca görüntülendi. Alkollü zanlı vatandaşların yardımıyla polis tarafından yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, Hisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü Kadir Gedik, sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Kadir Gedik, silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı.

Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı, vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı Tülin Gedik, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü Kadir Gedik sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yoğun bakımdaki kadının tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.