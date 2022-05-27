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Son dakika haberi: Ünlü deprem bilimci Oğuz Gündoğdu yaşamını yitirdi! Oğuz Gündoğdu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Deprem bilimci Oğuz Gündoğdu yaşamını yitirdi 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu vefat etti.

Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent takıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

NACİ GÖRÜR'DEN MESAJ

Deprem Profesörü Naci Görür de "Arkadaşlar, Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet, sevenlerine başsağlığı, ailesine de sabırlar dilerim" dedi.

— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 27, 2022

AFAD BAŞSAĞLIĞI

AFAD'dan yapılan açıklamada da "İstanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi deprem uzmanı, Dr. Oğuz GÜNDOĞDU aramızdan ayrılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim camiasına sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.