Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Depremden son dakika: Depremlerde can kaybı sayısı 40 bini aştı!
ABONE OL

Son dakika haberi Depremlerde can kaybı sayısı 40 bini aştı!

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sezer, "40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak. Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var, 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor" dedi.

Depremden son dakika: Depremlerde can kaybı sayısı 40 bini aştı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı sayısı 40 bin 642'ye yükseldi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer basın toplantısı düzenleyerek deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer şunları söyledi:

"40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak. Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var, 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor.

164 bin vatandaşımıza nakdi yardım ödemelerini gerçekleştireceğiz. Burada depremden etkilenmiş olanlara bir nebze olsun destek olmak. Süreç tamamen bizim tarafımızdan yürütülüyor. e-devletten vatandaşlarımız 10 bin lirayı sorgulayabilirler.

Kira yardımları konusunda da barınmaya destek olmak. Evini kaybeden vatandaşlarımıza iki alternatif sunuyoruz; birincisi konteyner ve diğer barınma ile ikincisi kira desteği. e-devlet üzerinden başvurular devam ediyor. 290 bin civarında başvuru var.

274 bin deprem bölgesinde görevlendirilen personel var. Tahliye işlemleri devam ediyor. 430 binin üzerinde tahliye bizim tarafımızdan yapıldı. 313 bin 720 kişiyi kamu misafirhanelerinde, otellerde ve diğer tesislerde misafir ediyoruz.

Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu anda yüzde 50'nin üzerinde hasar tespit yapıldı. Burada da çok kısa zaman içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tamamlayacak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri: İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
GÜNDEM İstanbul'da riskli 93 okula tahliye kararı!
TOKİ İSTANBUL KURAYA HAK KAZANANLAR | 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler Avrupa Yakası TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi belli oldu!
GÜNDEM TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu!
Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi açıklaması: 7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemekte
GÜNDEM Kandilli Rasathanesi'nden Kahramanmaraş depremi ...
Son dakika haberi: İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da riskli 93 okuldaki öğrenciler nakledilecek
GÜNDEM İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da riskli 93 ...
ESENYURT DEPREM RİSK HARİTASI: Esenyurt deprem bölgesi mi, riskli bölgeler nereler? Esenyurt depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? İşte Esenyurt deprem raporu
GÜNDEM Esenyurt deprem bölgesi mi? İşte Esenyurt deprem risk ...
İSTANBUL DEPREMİ ne zaman olacak ve hangi illeri etkileyecek? Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti!"
GÜNDEM Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: İstanbul ...
Son dakika: Provokatif paylaşım soruşturması: 127 gözaltı
GÜNDEM Provokatif paylaşım soruşturması: 127 gözaltı
Son dakika: Altılı Masa "Deprem Özel Gündemi" ile bir araya geldi
GÜNDEM Altılı Masa "Deprem Özel Gündemi" ile bir araya geldi
Sadece giriş katında kolıon olan bina ayakta! Depremin etkilediği Diyarbakır'daki 40 yaşındaki bina depremde yıkılmadı!
GÜNDEM Sadece giriş katında kolon var! Depremde hasar ...
Son dakika haberleri: Doğal gaz sobasının borusu yerinden çıktı! Sakarya'da aile faciası!
GÜNDEM Sobanın borusu yerinden çıktı! Aile faciası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.