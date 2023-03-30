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Son dakika haberi Derbiye misafir seyirci alınmayacak!

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını açıkladı

Son dakika haberi Derbiye misafir seyirci alınmayacak!
DHA

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Siyah-beyazlı taraftarlar stada alınmayacak.

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş maçı ile ilgili İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararları açıkladı.

Açıklamada, "İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır. Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir. Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

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