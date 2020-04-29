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Son dakika haberi Dijital Tarım Pazarı tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımda dijitalleşme için geliştirdiği Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) lansmanı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapıldı. Bakan Pakdemirli, "Dijital tarım pazarı aracılığıyla çiftçinin pazarlama imkanı artacak, tüketici de makul fiyattan kaliteli ürün alacak." derken videokonferans yoluyla yapılan tanıtıma katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." şeklinde konuştu.

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Değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticilerin buluşacağı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen pazaryeri platformu DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) https://www.dijitaltarimpazari.gov.tr/ sitesiyle faaliyete geçti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli pazaryerinin tanıtım toplantısında "DİTAP, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olacak" dedi.

Dijital Tarım Pazarı aracılığıyla çiftçinin pazarlama imkanının artacağını, tüketicinin de makul fiyattan, kaliteli ürün alacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise toplantıda "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ise "Uygulamayla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacak, küçük üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacak." ifadelerini kullandı.

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