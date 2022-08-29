Dış ticaret açığı temmuzda 10.7 milyar dolar

Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 7.4, ithalat yüzde 19.3 arttı
Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında yüzde 79.1 iken, 2022 Temmuz ayında yüzde 63.4'e geriledi.
Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 143.7 artarak 25 milyar 510 milyon dolardan, 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 82.6 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69.9'a geriledi.
İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Temmuz 2022
Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.2, ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 80.5 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5.5 azaldı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2.2 oldu
Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Temmuz ayında 16 milyar 989 milyon dolar oldu. İhracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 134 milyar 958 milyon dolar oldu.
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