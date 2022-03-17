Çavuşoğlu Lavrov'dan sonra Kuleba ile bir araya geldi 0:00 / 0:00

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Bugün mevkidaşım ve yakın arkadaşım Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan son derece memnun oldum. Bir hafta önce sayın Çavuşoğlu diğer ülke bakanlarının yapamadığını yaptı ve Rus-Ukrayna dışişleri bakanlarını bir masada buluşturdu. Sonra sayın Çavuşoğlu Moskova'ya gitti ve buraya geldi" dedi.

Kuleba, sözlerine şöyle devam etti: "Biz Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Çavuşoğlu Moskova'da yaptığı görüşmelerin sonuçlarını burada paylaştı. Rusya'ın ülkemize yönelik saldırısına son vermek ve Rus birliklerinin geri çekilmesi amacıyla Ukrayna her platformda çalışmaya hazır. Bundan sonraki çabalarımızın Ukrayna ve Rusya başkanlarının görüşmesi konusunda yoğunlaşması için mutabakata vardık. Zira savaşın sona ermesi için Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesi gerektiğini anlıyoruz. Bunun dışında biz ikili ilişkilerimizi de görüştük. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa ne Ukrayna'nın ne de Türkiye'nin ihtiyacı var."

Bakan Çavuşoğlu da açıklamasında, "Dostum Kuleba'ya bu zor günlerde bana vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. 8 Ekim'de Stratejik Planlama Toplantımızı burada Lviv'de yaptık. Özellikle bu zor günlerde Lviv'e gelerek stratejik ortağımız Ukrayna'ya desteğimizi burada göstermek istedik. 21-24 Şubat'tan bu yana maalesef savaş devam ediyor ve binlerce sivil yaşamını yitirdi. 3 milyonu aşkın insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Polonya'da insanların kapıda beklediğini ülkesini terk ettiğini gördük üzüldük. Sonuçta bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerekiyor. Akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerekiyor. İlk günden bu yana bu doğrultuda çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bu düşünce ile dostum Dimitro ile dostum Lavrov'u Antalya'da bir araya getirdik. Ve bu toplantıdaki yapıcı yaklaşımından dolayı Kuleba'ya teşekkür etmek istiyorum. Bir taraftan Belarus müzakereleri devam ederken biz de barış için çaba sürdürüyoruz. O nedenle dün Rusya'daydık. Moskova'da gündeme gelen konular ve edindiğimiz izlenimler hakkında Kuleba'ya bilgi verdik.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başkan Zelenskiy ile görüştü. Bugün Türkiye saati ile 16.00 itibariyle Rusya Devlet Başkanı Putin ile de telefonda görüştü. Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının bu savaş karşısında koyduğu mücadeleyi tüm dünya gördü. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine verdiğimiz destek tamdır. Bu bizim ilkeli politikamızın, müttefikliğimizin ve stratejik dostluğumuzun doğal sonucudur.

Öte yandan özellikle insanı alandaki yardımlarımız da devam edecek. Türkiye başından beri ilkeli bir tutum sergilemiştir. Her iki taraf için de savaşın durdurulması adına samimi çabalar sarf etmiştir. Bu zor dönemde vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik büyük ölçüde. Ukrayna yönetiminden de ciddi destek aldık. Dostum Kuleba ve Ukrayna yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca Kırım Tatar soydaşlarımıza ve zor durumda olan Ukraynalı dostlarımıza kapılarımızı açık tuttuk ve en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Biraz sonra burada Kırım Tatar Koordinasyon Merkezini de ziyaret edeceğiz. Bugün en büyük zorluk Mariupol'de çatışmalar yaşandığı için oradaki sivillerin tahliyesi konusu oldu. Temennimiz önce Mariupol'de insanı ateşkesin sağlanması sonra tüm Ukrayna'da ateşkesin tesis edilmesi, anlaşma ve barış yolunda diplomasiye fırsat verilmesidir.

"Dmitro Kuleba ve Sergey Lavrov'u Antalya'da bir kez daha bir araya getirmekten memnun olacağız. Ama artık en kısa sürede liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerekiyor. Buna ev sahipliği yapmak isteğimizi belirtmiştim. Bu iki ziyaretin neticesinde tabi savaşla ilgili kesin bir şey söylemek zor ama ateşkes konusunda umudumuz biraz daha artmıştır."

FT'DE YER ALAN 15 MADDELİK MUTABAKAT METNİ

Öte yandan her iki bakana da Financial Times'ta yer alan 15 maddelik mutabakat metni de soruldu. Sorular arasında Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesi ile ilgili gelişmenin olup olmadığı da yer aldı.

KULEBA: TÜRKİYE DE GARANTÖR ÜLKE OLARAK ALMAK İSTEDİĞİMİZ ÜLKELER ARASINDA

Bu sorulara yanıt veren Kuleba ise, "Financial Times'ta yayınlanan metin Rusya’nın isteklerini içeren bir belge. Dolayısıyla şu an bu Ukrayna'nın kabul ettiği maddeler olarak yorumlanamaz. Ukrayna'nın güvenlik garantileri ise görüşmelerin en kilit konusu. Daha savaş başlamadan önce Ukrayna-Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla zirve toplantısının düzenlenmesi konusunda bir inisiyatif ortaya konuldu. Dolayısıyla bu inisiyatifi genişleterek Türkiye'yi de güvenlik garantörü olarak almak istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz.

Türkiye, Karadeniz bölgesinde istikrar dengesini sağlayan çok büyük bir otoriteye sahip" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: RUSYA'NIN İTİRAZI YOK

Bakan Çavuşoğlu ise "Kolektif güvenlik anlaşması konusunda Ukrayna'nın bir teklifi oldu. P5 artı Türkiye ve Almanya olarak. Dün Moskova'da yaptığım temaslarda Rusya Federasyonu'nun buna bir itirazının olmadığını, böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm. Tabi burada önemli olan her iki tarafın yanı sıra halklarının da kabul edebileceği bir mutabakata varılması. Bu konularda anlaşma olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var. Biz Putin'le de temasımızı sürdürüyoruz böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz. Görüşme için bir tahminde bulunmak zor çünkü iki liderin de hazır olmaları lazım. Tarihi onlar belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'na Moskova’daki temaslarında Mariupol'e insani yardım koridoru açılması konusunun görüşülüp görüşülmediği de soruldu.

Çavuşoğlu şunları kaydetti: "Mariupol’de en az 24 saatliğine bir insani ateşkesin ve insani koridorun açılmasıyla ilgili teklif Kuleba'dan gelmiş ve ben de bunu güçlü bir şekilde desteklemiştim. Maalesef bugüne kadar bunu başaramadık çatışmalar devam ediyor ve 10 binlerce sivil henüz şehri terk edemedi. Biz her iki tarafla da temas halindeyiz. Rus tarafı kendilerinin insanları çıkarmak istediğini Ukrayna'nın engellediğini, Ukrayna da kendilerinin hazır olduğunu Rusya'nın engellediğini söylüyor. Biz de şöyle bir teklifte bulunduk uluslararası kuruluşlar Kızılhaç, BM, OCHA ve Türk Kızılayı gözlemci olsun. Bu insanı koridorun oluşup oluşmadığını bu kuruluşlar gözlemlesin dedik."

Bakan Çavuşoğlu, "15 bin 200 vatandaşımızı tahliye ettik. Şu anda da Mariupol bölgesinde 100’den fazla vatandaşımız bulunuyor. Mariupol, dün Moskova'da bugün de Lviv'de gündeme geldi. Ukrayna, işbirliğine hazır olduğunu kendisi bize ifade etti." şeklinde sözlerini sürdürdü.

KULEBA: MARİUPOL DÜNYANIN EN KORKUNÇ YERİ HALİNE GELDİ

Kuleba da açıklamasında, "Ben Ukrayna'nın bu koridor için garanti vermeye hazır olduğunu net şekilde söylemek istiyorum ancak problem Ukrayna tarafıyla alakalı değil Rus tarafıyla alakalı. Biz Sayın Çavuşoğlu ile Mariupol’deki tahliye konusunu dışında başka konuları da görüştük. Rusya'nın uyguladığı acımasız savaşa ilgili bilgilendirdim kendisini. Bugün Mariupol dünyanın en korkunç yeri haline geldi. Herkesin büyük çaba göstermesi gerekiyor." dedi.

Görüşmede 'Türkiye, Ukrayna için askeri yardım düşünüyor mu' sorusuna da yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Biz bu konularda özellikle son derece ilkeli bir tutum sergiliyoruz. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz. Ve bahsettiğiniz Bayraktar SİHA'ları Ukrayna tarafından Türkiye’deki bir şirketimizden satın alınan ürünler. Biz Türkiye olarak bu zor zamanlarda başından beri yanında olduk bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Bayraktar SİHA'larının çok popüler olduğunu ve şarkılarını tüm dünyanın izlediğini biliyorum" dedi.