Rusya-Ukrayna arasındaki 15 maddelik anlaşma taslağı 0:00 / 0:00

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Financial Times'a konuşan ve görüşmeler hakkında bilgi verilen beş kişiye göre; Ukrayna ve Rusya, ateşkes, Kiev'in tarafsızlığını ilan etmesi ve silahlı kuvvetlerine ilişkin sınırlamaları kabul etmesi halinde Rusya'nın geri çekilmesini içeren geçici barış planında önemli ilerleme kaydetti.

Gazeteye konuşan iki kişi, Ukraynalı ve Rus müzakereciler önerilen anlaşmayı ilk kez Pazartesi günü tam olarak görüştü. 15 maddelik taslağın Kiev'in NATO'ya katılma hedeflerinden vazgeçmesi ve ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerin koruması karşılığında yabancı askeri üslere veya silahlara ev sahipliği yapmamaya söz vermesini içerdiği belirtildi.

Bununla birlikte, Ukrayna güvenliğine yönelik batı garantileri ve bunların Moskova tarafından kabul edilebilirliği ile 2014 yılında Rusya tarafından ele geçirilen ülke topraklarının statüsü gibi konular anlaşmanın önünde büyük bir engel teşkil edebilir.

Moskova ve Kiev, anlaşma şartlarında ilerleme kaydettiklerini söyleseler de, bazı Ukraynalı yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırılarını sürdürmek için zaman kazanabileceğinden endişe ediyor. Bir kaynak "Bunun bir hile ve yanılsama olma ihtimali var. Her şey hakkında yalan söylüyorlar. Kırım, sınıra asker yığılması ve işgal konusunda da böyle demişlerdi" diyerek duruma şüpheci yaklaştığını belirtiyor.

PODOLYAK: TASLAKĞA GÖRE RUS BİRLİKLER TÜM BÖLGELERDEN ÇEKİLECEK

Zelenskiy'in kıdemli danışmanlarından Mykhailo Podolyak, Financial Times'a verdiği demeçte ise, taslağın, Rus birliklerinin işgalin 24 Şubat'ta başlamasından bu yana ele geçirilen tüm Ukrayna topraklarından ayrılmasını içerdiğini ve bunun Karadeniz bölgesindeki yerler ile Kiev’in doğusu ve kuzeyini de kapsadığını belirtti.

Görüşmeler hakkında bilgi verilen bir Rus kaynak, önerilen anlaşmanın, eğer kabul edilirse, her iki tarafa da savaşta zafer ilan etmek için güvenilir bir yol sağlayabileceğini söyledi.

Putin'in basın sözcüsü Dmitry Peskov Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna için Avusturya veya İsveç'in statüsünde tarafsızlığa dayalı anlaşmanın olası olduğunu söyledi. Peskov, "Bu seçenek şu anda tartışılıyor ve tarafsız olarak kabul edilebilecek bir seçenek" demişti.