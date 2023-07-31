Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan "Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir" açıklamasında bulundu. Avrupa'da Kuran'a yönelik saldırılara ilişkin ise Fidan "Hafta sonu İsveç ve Danimarka ile yaptığımız telefon görüşmeleri de önemliydi. Esas itibarıyla bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri görmeye başladıklarını anlıyoruz. İsveç Başbakanı'nın yazılı açıklamasında '2. Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi güvenlik durumunu yaşıyoruz' ifadesini kullanıyor ki bu önemli" dedi.

İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir.

Ermenistan-Azerbaycan konusunda bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip.

Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir.

Bizim inancımız bir an önce Ermenistan’la Azerbaycan arasındaki anlaşmaların imzalanması. Türkiye’nin de böylece Ermenistan’la ilişkilerini normalleştirerek Kafkasya’da Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan’ın merkezinde bulunduğu bir ekonomik ve istikrar kalkınma sürecinin bir an önce başlaması.

Kuran'a yönelik saldırılar konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin ortak çalışmalarını devam ettirmesi ve ortak tavırlarını ortaya koyması önemlidir. Hafta sonu İsveç ve Danimarka ile yaptığımız telefon görüşmeleri de önemliydi. Burada şunu görüyoruz, bu görüşmelerin ardından her ülke açıklama yaptılar. Farklı açıklamalar ama ortak noktaları var. Esas itibarıyla bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri görmeye başladıklarını anlıyoruz. İsveç Başbakanı’nın yazılı açıklamasında ‘2. Dünya Savaşı’ndan sonra en ciddi güvenlik durumunu yaşıyoruz’ ifadesini kullanıyor ki bu önemli. Kendi ülkenizde bu kadar hassas konuda provokasyon yapılmasına izin vermeniz ve kendi kurduğunuz sistemin ve organlarının bunu engelleyememesi aslında bir devletin kurumlarıyla beraber varoluşuyla ilgili birtakım soru işaretlerini beraberinde getiriyor.