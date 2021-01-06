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Son dakika haberi Diyarbakır'da facia! 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, bir evde doğal gaz zehirlenmesi sonucu avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş yaşamını yitirdi

Son dakika haberi Diyarbakır'da facia! 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Diyarbakır'da facia! 3 kişi hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Olay, öğle saatlerinde bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi. Avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca Baran'ın evine girdi. Polis, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre doğal gazdan zehirlenen avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Müjde Baran, kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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