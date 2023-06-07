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Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı!
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Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı!

Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı!
AA

Kahramanmaraş'ta, Cumhuriyet Başsavcılığınca yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı, polise teslim oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLİP TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DİĞER MÜTEAHHİT DE CEZAEVİNDE

Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

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