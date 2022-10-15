Spor Toto 1. Lig'de Altay Manisa FK'ya konuk oldu, 1-1 sonuçlanan mücadeleden kazanan çıkmadı.

Maçın ilk golü 70. dakikada Mehmet Uysal'dan geldi ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Altay'ın golcü ismi 90. dakikada Paixao penaltıdan eşitliği sağladı. 1-1

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Alper Akarsu yönetti.

Bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta bir mağlubiyeti bulunan Manisa FK, puanını 12 yaptı.

Ligde şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Altay ise puanını 7 yaptı.