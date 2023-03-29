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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü vahşice katletmişti! Cezası belli oldu!
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Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü vahşice katletmişti! Cezası belli oldu!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitimci 69 yaşındaki Nazmi Arıkan ile şoförü 46 yaşındaki Şerif Eker'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 49 yaşındaki Ufuk Akçekaya, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü vahşice katletmişti! Cezası belli oldu!
DHA

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu, evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan (69), şoförü Şerif Eker (46) ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi.

CANSIZ BEDENLERİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan.
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan.

DHA'da yer alan habere göre çiftlik çalışanları, 13 Temmuz günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'i kanlar içerisinde buldu.

ARIKAN'IN VÜCUDUNDA 47 BIÇAK DARBESİ VARDI

İhbar üzerine gelen ekipler, Arıkan ve şoförünün çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Otopside Arıkan'da 12'si öldürücü 47, Eker'de ise 27'si öldürücü 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Nazmi Arıkan ile Şerif Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da toprağa verildi.

UFUK AKÇEKAYA YAKALANIP, TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya (49) olduğu belirlendi. İstanbul'da yakalanıp, tutuklanan Akçekaya hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Şerif Eker.
Öldürülen Şerif Eker.

20 Mart'ta görülen 3'üncü duruşmada savcı mütalaasını verip, sanık Akçekaya için öldürülen Nazmi Arıkan'ı 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', Şerif Eker için ise 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından ceza verilmesini istedi.

TAKTİR İNDİRİMİ UYGULANMAMASI İSTENDİ

Katil zanlısı Ufuk Ak&ccedil;ekaya.
Katil zanlısı Ufuk Akçekaya.

Davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Ufuk Akçekaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Nazmi Arıkan'ın oğulları Kurtuluş Arıkan ve Kazım Onur Arıkan, öldürülen Şerif Eker'in ağabeyi Ahmet Eker, ablası Emine Ünal da duruşma salonunda yer aldı. Şikayetçi avukatı Kaan Karcılıoğlu ise Akçekaya için en üst seviyeden ve takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS ALDI

Ufuk Akçekaya ise savunmasında suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akçekaya'nın takdir indirimi uygulanmadan 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

"UMARIM GÜN YÜZÜ GÖRMEZ"

Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Açıklanan bu karar içimizi biraz rahatlatsa da hiçbir karar babamızı ve Şerif Eker'i geri getirmeyecek. Ama yine de sonuçtan memnunuz. Kendisi 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hak etmişti, mahkeme de bu cezayı verdi. Umarım günyüzü görmez. Babama ve Şerif Eker'e çektirdiklerini cezasını içeride yaşar" dedi.

Arıkan'ın diğer oğlu Kazım Onur Arıkan da sanık Akçekaya'nın hak ettiği cezayı aldığını belirterek, "Babam ve Şerif Eker'i geri getirmeyecek ama bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi" diye konuştu.

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