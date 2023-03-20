Nazmi Arıkan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı! - Güncel haberler
ABONE OL

Nazmi Arıkan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçakla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanması sürüyor. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, Nazmi Arıkan'ı "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" maktul Şerif Eker'i ise "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti

Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı! - Güncel haberler
AA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde, Nazmi Arıkan'a (69) ait çiftliğin çalışanları, geçen yıl 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in (46) cesetlerini bulmuştu.

İKİSİ DE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan.
Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan.

AA'da yer alan habere göre bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

KATİL ZANLISI YAKALANIP TUTUKLANDI

Nazmi Arıkan'ın şof&ouml;r&uuml; Şerif Eker.
Nazmi Arıkan'ın şoförü Şerif Eker.

Olayla ilgili olarak 14 Temmuz'da özel okul ve kurs işletmecisi U.A. (48) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış, 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.

2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Katil zanlısı Ufuk Ak&ccedil;ekaya.
Katil zanlısı Ufuk Akçekaya.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık U.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"CANAVARCA HİSLE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME"

Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, Nazmi Arıkan'ı "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" maktul Şerif Eker'i ise "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki Avukatı Kaan Karcılıoğlu ise Arıkan ve Eker'i öldüren sanığın en üst seviyeden ve takdir indirimi uygulanmadan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

ZANLI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık U.A. savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, U.A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Köprüdeki nefes kesen çalışma görüntülendi
GÜNDEM Köprüdeki nefes kesen çalışma görüntülendi
21 Mart ekinoks özellikleri nedir? İlkbahar ekinoksu ne zaman ve ekinoksta neler oluyor?
GÜNDEM 21 Mart ekinoks özellikleri
Son dakika: CHP'nin "turnusol kağıdı" stratejisi
GÜNDEM CHP'nin "turnusol kağıdı" stratejisi
Son dakika: 14 Mayıs seçimlerinde ilkler yaşanacak
GÜNDEM Seçimin ilkleri
Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek!
GÜNDEM Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek
TOGG SİPARİŞ ve BAŞVURU SAYISI 2023 | Yerli otomobil TOGG'a kaç kişi başvurdu, ne kadar sipariş verildi? TOGG ön sipariş sonuçları ne zaman açıklanır?
GÜNDEM TOGG sipariş sayısı açıklandı! Başvurular...
Deprem korkusu karavana ilgiyi artırdı - Gündem haberleri
GÜNDEM Deprem sonrası karavana hücum
İstanbul İmsakiye 2023 Takvimi yayınlandı: İstanbul iftar saati ve sahur vakti ne zaman, ilk sahura kaçta kalkılacak?
GÜNDEM İstanbul imsakiye 2023
7.YARGI PAKETİ MADDELERİ VE TASLAĞI 2023 | Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 7.Yargı Paketi Kabine Toplantısı gündeminde! 7. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af çıkacak mı?
GÜNDEM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 7.Yargı Paketi ...
Bakan Özer: Kahramanmaraş'ta 500 çelik konstrüksiyon okul yapılacak
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 500 çelik konstrüksiyon okul ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.