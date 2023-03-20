Nazmi Arıkan cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı!

Olayla ilgili olarak 14 Temmuz'da özel okul ve kurs işletmecisi U.A. (48) cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış, 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.

2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Katil zanlısı Ufuk Akçekaya.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık U.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"CANAVARCA HİSLE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME"

Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, Nazmi Arıkan'ı "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" maktul Şerif Eker'i ise "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki Avukatı Kaan Karcılıoğlu ise Arıkan ve Eker'i öldüren sanığın en üst seviyeden ve takdir indirimi uygulanmadan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

ZANLI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık U.A. savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, U.A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Mart'a erteledi.