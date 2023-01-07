Nazmi Arıkan cinayetinde flaş detay! Vahşet için para istemiş!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Nazmi Arıkan cinayetinde flaş detay! Vahşet için para istemiş! -Güncel haberler
ABONE OL

Nazmi Arıkan cinayetinde flaş detay! Vahşet için para istemiş!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci 69 yaşındaki Nazmi Arıkan ile şoförü 46 yaşındaki Şerif Eker'in öldürülmesi ile ilgili tutuklanan Ufuk Akçekaya'nın olaydan 1 yıl önce arkadaşı T.T.'den borç istediği öğrenildi. İfadesine başvurulan T.T.'nin, Akçekaya'nın Nazmi Arıkan ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu aralarında bulunan para anlaşmazlığı nedeniyle öldüreceğini ya da kendisine 2-3 milyon lira borç para vermesi durumunda tetikçi tutarak ikisini de öldürteceğini söylediği ortaya çıktı. T.T.'nin bu ifadesi soruşturma dosyası ve iddianameye de girdi

Son dakika haberler: Nazmi Arıkan cinayetinde flaş detay! Vahşet için para istemiş! -Güncel haberler
DHA

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan (69), şoförü Şerif Eker (46) ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Çanakkale Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi.

İKİSİ DE KANLAR İÇİNDE BULUNMUŞTU

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Nazmi Arıkan.
Öldürülen Nazmi Arıkan.

DHA'da yer alan habere göre çiftlik çalışanları, 13 Temmuz günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'i kanlar içerisinde buldu.

ONLARCA DEFA BIÇAKLANMIŞLARDI

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Şerif Eker.
Öldürülen Şerif Eker.

İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Yapılan otopside Arıkan da 12'si öldürücü 47, şoförü Şerif Eker´de ise 27'si öldürücü 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Otopsinin ardından Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da toprağa verildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi. İstanbul'da yakalanan Akçekaya, gözaltına alınıp, tutuklandı.

AYRI AYRI AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Katil zanlısı Ufuk Ak&ccedil;ekaya.
Katil zanlısı Ufuk Akçekaya.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede savcı, Akçekaya için 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan' ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

TETİKÇİ BULMAK İÇİN PARA İSTEMİŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan tanık T.T.'nin, Akçekaya'nın 1 yıl önce kendisinden Nazmi Arıkan'ı öldürmek maksadıyla tetikçi tutmak için 2- 3 milyon lira borç para istediğini söylediği öğrenildi.

"ŞAHISLARI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Nazmi Arıkan hayatını eğitime adamıştı.
Nazmi Arıkan hayatını eğitime adamıştı.

Akçekaya'nın arkadaşı T.T.'nin bu ifadesi soruşturma dosyası ve iddianameye de girdi. T.T., savcılıktaki ifadesinde, "Ufuk Akçekaya'yı Tokat Spor Başkanı olması ve şahsımın da spor ile uğraşmasından dolayı zaman zaman görüşmelerimiz olmuştur. Yine bundan yaklaşık olarak 1 sene evvel İstanbul'un Etiler semtinde kafede oturduğum esnada Ufuk Akçekaya tarafından şahsıma hitaben kendilerini tanımadığım Nazmi Arıkan ve Tokat Belediye Başkanı olan Eyüp Eroğlu'nu aralarında bulunan para anlaşmazlığı nedeniyle öldüreceğini ya da kendisine 2-3 milyon lira borç para vermem durumunda tetikçi tutarak bahse konu şahısları öldürteceğini belirtti.

"ÇOCUKLARIN OKUL TAKSİDİ İÇİN PARA VER"

Bu konuşmaların üzerine kendisine evli olduğunu, ailesi olduğu için düşünmüş olduğu hususların yanlış olduğunu belirttim. Bunun üzerine kendisi, 'Öldürme olayı için para vermesen de içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan kurtulmak ve çocuklarının okul taksitlerini ödemem için borç ver' diyerek tekrar para talebinde bulundu.

"10 BİN DOLAR PARA VERDİM"

Ben de bunun üzerine kendisini tanımış olmam ve halen Tokatspor Başkanı olması nedeniyle 10 bin dolar borç para verdim. Aradan yine belli bir zaman geçtikten sonra arkadaşlarım aracılığıyla kendisine vermiş olduğum parayı çocuklarının okul taksiti için kullanmadığını ve gece kulüplerinde eğlenerek harcadığını öğrendim" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadıköy'de polis yolcu gibi minibüse bindi, şoförlere ceza yazdı
GÜNDEM Yolcu polisler ceza yağdırdı!
Engellilere bireysel eğitim desteği ödemeleri güncellendi! Engellilere bireysel eğitim desteği aylık ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Engelli bireyler yararlanacak: 2 bin 421 TL ödeniyor!
Son dakika: Batman'da 650 personelle operasyon!
GÜNDEM Batman'da 650 personelle operasyon!
SON DAKİKA DEPREM | Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem! İzmir ve birçok ilden hissedildi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GÜNDEM İzmir ve çevresinde hissedilen deprem!
İSTANBUL'a kar var mı? MGM'den İstanbul kar yağışı açıklaması Ocak 2023: İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İstanbul'a kar yağar mı?
GÜNDEM İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
SICAK! Son dakika: Antalya'da 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı
GÜNDEM Antalya'da 92 yılın sıcaklık rekoru!
ANKARA TOKİ kura canlı çekiliş sonuçları | TOKİ Ankara kura sonuçları, isim listesi 7 Ocak 2023: Ankara TOKİ Sincan Yenipeçenek 1+1, 2+1, 3+1 çekilişi sonuçları
GÜNDEM Ankara TOKİ kura çekilişi devam ediyor!
İĞRENÇ OLAY | Son dakika haberi: Antalya'da liseli stajyere cinsel taciz! - Öne çıkan güncel haberler
GÜNDEM Liseli stajyere cinsel taciz!
Kahramanmaraş TOKİ CANLI izle: 7 Ocak Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Gözler Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçlarında!
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den haritalı kritik uyarı! 3 bölgede sağanak ve kar! İstanbul hava durumu nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji'den haritalı uyarı! 3 bölgede sağanak ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.