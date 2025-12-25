Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Eğlence yerinde facia! Can kaybı var! | Son dakika haberleri

        Eğlence yerinde facia! Can kaybı var!

        Tokat'ın Turhal ilçesinde bir eğlence yerinde çıkan yangında facia yaşandı. Olayda bir kadın hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 09:44 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:51
        Eğlence yerinde facia! Can kaybı var!
        Tokat’ın Turhal ilçesinde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

        İHA'da yer alan habere göre Tokat-Turhal kara yolu üzerinde, ilçeye bağlı Çaylı köyü yakınlarında bulunan bir eğlence yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, M.B.S. isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hayatını kaybeden kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Malatya'da otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

        Malatya'da otomobilin köprüden uçtuğu trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. (IHA)

