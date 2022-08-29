Ekonomik güven endeksinde artış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Ekonomik güven endeksinde artış
ABONE OL

Son dakika haberi Ekonomik güven endeksinde artış

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93.4 iken, Ağustos ayında 94.3 değerini aldı

Ekonomik güven endeksinde artış
Ekonomik güven endeksinde artış
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM


Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında temmuza göre yüzde 1 artarak 94.3 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6.1 oranında artarak 72.2, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.5 artarak 86.3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.1 azalarak 101.4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.3 azalarak 116.2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 oranında azalarak 112.9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2022

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2022

Endeks Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Temmuz Ağustos Temmuz Ağustos
Ekonomik güven endeksi 93,4 94,3 -0,2 1,0
Tüketici güven endeksi 68,0 72,2 7,4 6,1
Reel kesim güven endeksi 102,5 101,4 -2,0 -1,1
Hizmet sektörü güven endeksi 117,8 116,2 -1,5 -1,3
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 113,4 112,9 -4,5 -0,4
İnşaat sektörü güven endeksi 85,0 86,3 2,4 1,5

Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dış ticaret açığı temmuzda 10.7 milyar dolar
İŞ-YAŞAM Dış ticaret açığı temmuzda 10.7 milyar dolar
'İstatistik çalışmalarında önemli aşamaya geldik'
İŞ-YAŞAM 'İstatistik çalışmalarında önemli aşamaya geldik'
Kordsa'dan 12 milyon dolarlık iki yeni yatırım
İŞ-YAŞAM Kordsa'dan 12 milyon dolarlık iki yeni yatırım
'Kanal İstanbul'u iptal etmedik'
İŞ-YAŞAM 'Kanal İstanbul'u iptal etmedik'
TMSF'den Adabank için satış ilanı
İŞ-YAŞAM TMSF'den Adabank hisseleri için satış ilanı
Bakan Karaismailoğlu: 'Tahıl Koridoru' ile bugüne kadar taşınan yük miktarı 984 bin ton
İŞ-YAŞAM Tahıl Koridoru'nda kaç ton yük taşındı?
Dünya Arıcılık Kongresi 12 bin 500 kişiyi ağırladı
İŞ-YAŞAM Apimondia 12 bin 500 kişiyi ağırladı
ABD'de mal ticareti açığı temmuzda daraldı
İŞ-YAŞAM ABD'de mal ticareti açığı daraldı
Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları beklenti altı kaldı
İŞ-YAŞAM ABD'de kişisel harcamalar yüzde 0.1 arttı
Kazakistan'dan Rusya’dan çekilen şirketleri çekme hamlesi
İŞ-YAŞAM Kazakistan'dan Rusya hamlesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.