Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika DEPREM: Elazığ, Diyarbakır ve Malatya depremle sarsıldı!
ABONE OL

Son dakika haberi Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamada, Merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Son dakika DEPREM: Elazığ, Diyarbakır ve Malatya depremle sarsıldı!
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem Elazığ'ın merkezinde yerin 16 km derinliğinde meydana gelirken, Kandilli verilerine göre ise, Kavaktepe'de 5,6 büyüklüğünde ve yerin 6 km derinliğinde oluştu.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Soylu yaptığı başka bir açıklamada ise, "Elazığ’da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Hoordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Erkaya Yırık "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz bilgi yok. Ekiplerimiz sahada tespitlerini yapıyor" dedi.

PROF. BARIŞ: ARTÇI DEPREM, GAYET NORMAL

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisiliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Şerif Barış, "Bu depremin en büyük artçısı 5,8'e kadar olabilir demiştim. Bu gayet normal bir deprem olarak gözüküyor. 6,8'den büyük depremler artçı deprem olarak tanımlanır. Bu faya yakın kırılmayan faylar var. Artçı depremler bu fayların kırılmasıyla ilerleyen bir süreç" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2020 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu yap
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları 2020
GÜNDEMVGM burs sonuçları açıklandı mı?
KYK bursu 2021 ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar 2021?
GÜNDEMKYK bursu ne zaman yatacak?
Covid-19 test sonucu sorgulama: e-Nabız Covid-19 testi sonucu nasıl öğrenilir? İnternetten mi, telefonla mı?
GÜNDEMCovid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
SON DAKİKA: Milattan önceye dayanıyor, dikket çeken gelişme!
GÜNDEMMilattan önceye dayanıyor, endişelendiren gelişme!
Ödünç para yardımı başvuru nasıl yapılır? 5 bin-10 bin lira ödünç para yardımı başvuru formu ekranı
GÜNDEMÖdünç para yardımı başvuru nasıl yapılır?
Hafta sonu marketler açık mı? Marketler (Bakkallar) hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM
GÜNDEMMarketler (Bakkallar) hafta sonu kaçta açılıyor?
65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi günler, kaçta başlıyor, kaçt
GÜNDEM65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilir mi?
20 yaş altı hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu, hangi günl
GÜNDEM20 Yaş altı hafta sonu sokağa çıkabilir mi?
ÇIĞ DÜŞTÜ! Son dakika: 1 asker şehit, 1 asker aranıyor!
GÜNDEMŞemdinli'de çığ düştü! 1 asker şehit, 1 asker ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X