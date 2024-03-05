Son dakika haberi EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz oldu
Cumhurbaşkanı kararıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına Mustafa Yılmaz atandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığına Mustafa Yılmaz’ın atanmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yer alan Atama Kararına göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına 4628 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz atandı.
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