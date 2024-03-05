Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.907,65 %-2,08
        DOLAR 31,5767 %0,71
        EURO 34,3158 %0,78
        ALTIN 2.147,53 %-0,07
        FAİZ 47,08 %4,02
        GÜMÜŞ GRAM 24,29 %0,04
        BITCOIN 67.378,00 %7,20
        GBP/TRY 40,1308 %1,01
        EUR/USD 1,0856 %0,00
        BRENT 82,82 %-0,87
        ÇEYREK ALTIN 3.511,21 %-0,07
        Haberler Ekonomi Enerji Son dakika haberi EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz oldu - Enerji Haberleri

        Son dakika haberi EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz oldu

        Cumhurbaşkanı kararıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına Mustafa Yılmaz atandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 00:21 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığına Mustafa Yılmaz’ın atanmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Resmi Gazete’de yer alan Atama Kararına göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına 4628 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz atandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        İstanbul'da sis etkili oldu
        İstanbul'da sis etkili oldu
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark