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HaberlerGündemGüvenlikSon dakika: Eren-13 Operasyonları'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi!
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Son dakika haberi Eren-13 Operasyonları'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Eren-13 Operasyonları kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Eren-13 Operasyonları'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi!
Eren-13 Operasyonları'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi!
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Eren Operasyonları hakkında bilgi verdi.

Soylu, "Eren-13 Operasyonları kapsamında; Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5,
Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist, etkisiz!" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl J.K.lığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları tarafından icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada, 2 olmak üzere toplam 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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