Eren-4 Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başlatıldı 0:00 / 0:00

Bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen İçişleri Bakanlığınca, 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatılmıştı. Bu kapsamda Eren-1 Tendürek, Eren-2 Lice, Eren-3 Ağrı Dağı devam ediyor.

Bu operasyonlarla birlikte; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan bin 620 personelin katılımıyla Eren-4 Karlıova-Varto ve 2 bin 550 personelin katılımıyla Eren-5 Bagok operasyonları başlatıldı.