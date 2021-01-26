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HaberlerGündemGüvenlikTERÖRE DARBE! Son dakika: Eren-4 Varto ve Eren-5 Bagok başlatıldı
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Son dakika haberi Eren-4 Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başlatıldı

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1.620 personel ile “EREN-4 KARLIOVA-VARTO” ve 2.550 personelin katılımıyla “EREN-5 BAGOK” OPERASYONLARI" başlatıldı

TERÖRE DARBE! Son dakika: Eren-4 Varto ve Eren-5 Bagok başlatıldı
Eren-4 Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başlatıldı
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Bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen İçişleri Bakanlığınca, 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatılmıştı. Bu kapsamda Eren-1 Tendürek, Eren-2 Lice, Eren-3 Ağrı Dağı devam ediyor.

Bu operasyonlarla birlikte; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan bin 620 personelin katılımıyla Eren-4 Karlıova-Varto ve 2 bin 550 personelin katılımıyla Eren-5 Bagok operasyonları başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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