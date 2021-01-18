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HaberlerGündem3. SayfaYETER! Son dakika: Yine kadın, yine cinayet! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti
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Son dakika haberler... Kocasının silahla başından vurduğu kadın 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti!

Türkiye bir kadın cinayeti haberi ile daha sarsıldı. İstanbul Arnavutköy'de Tacettin Çakan isimli kişinin başından silahla vurduğu eşi Aygül Çakan 5 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti

YETER! Son dakika: Yine kadın, yine cinayet! Ayşegül yaşam savaşını kaybetti
Eşi başından vurmuştu! Acı haber geldi
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DHA

Olay geçen çarşamba gece saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. Evinde eşi Aygül Çakan (48) ile tartışan Tacettin Çakan (48),karısını silahla başından vurdu.

DHA'nın haberine göre, olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden Çakan, "Karımı silahla kafasından vurdum" diyerek teslim oldu.

Eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tacettin Çakan tutuklanıp Metris Cezaevi'ne gönderilmişti. Başından vurularak ağır yaralanan Aygül Çakan ise 5 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

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