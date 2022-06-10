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Haberler Gündem 3. Sayfa PES... Son dakika haberi: Et işleme tesisindeki görüntüler "bu kadarı da olmaz" dedirtti! - Güncel Haberler
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Et işleme tesisine şok baskın! Görüntüler "pes" dedirtti!

Bursa'da bir et işleme tesisine yetkililer tarafından şok baskın düzenlendi. Hijyen kurallarına hiçe sayarak et ve et ürünlerini depolayan bir işletmeye 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin yerlerden topladığı yaklaşık 3 ton et ve et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu

PES... Son dakika haberi: Et işleme tesisindeki görüntüler
Et işleme tesisine şok baskın! Görüntüler "pes" dedirtti!
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İHA

Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı belirlendi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu.

ZABITA İLE PAZARLIK ETTİLER

İHA'da yer alan habere göre ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

ZABITAYA POLİS EKİBİ DESTEK VERDİ

İşyeri çalışanının zabıta ve gıda ekiplerini ikna çabaları boşa çıkarken, bakanlık ekipleri kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü.

ET VE ET ÜRÜNLERİNE EL KONULDU

Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesi'nin imha şantiyesine gönderildi.

TOPLAM 51 BİN 200 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

İŞYERİNİN RUHSATI İPTAL EDİLECEK

Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırlamış olduğu tutanakla iş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi.

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