Evin önünde cinayetle biten tartışma
Burdur'da, A.Ç.'nin evinin önünde çıkan tartışmada, av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı 41 yaşındaki Hasan Akay, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Giriş: 27 Haziran 2026 - 14:19 Güncelleme:
Burdur'da olay, saat 01.00 sıralarında Karasenir Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. ile oturduğu müstakil evin önüne kendisiyle konuşmaya gelen Hasan Akay (41) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., evinden çıkardığı av tüfeğiyle ateş ederek Akay'ı sırtından yaraladı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Akay, kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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