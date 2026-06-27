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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evin önünde cinayetle biten tartışma

        Evin önünde cinayetle biten tartışma

        Burdur'da, A.Ç.'nin evinin önünde çıkan tartışmada, av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı 41 yaşındaki Hasan Akay, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 14:19 Güncelleme:
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        Evin önünde cinayetle biten tartışma

        Burdur'da olay, saat 01.00 sıralarında Karasenir Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. ile oturduğu müstakil evin önüne kendisiyle konuşmaya gelen Hasan Akay (41) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

        Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., evinden çıkardığı av tüfeğiyle ateş ederek Akay'ı sırtından yaraladı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Akay, kurtarılamadı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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