Hatay'da 150. saatte 2-3 yaşlarında bir kız çocuğu kurtarıldı. Mucizenin yaşandığı kurtarma anlarında, minik çocuk UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolü için Hatay Sahra Hastanesi'ne götürüldü.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2023

64 YAŞINDAKİ MÜZEYYEN TEYZE DE KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 150. saatinde, Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeliye sağ ulaşıldı.

ÖMER DE KURTARILDI

Hatay'da Pendik Belediyesi Arama kurtarma ekipleri (PEAK) başka bir enkazda ses duydu.

Harekete geçen ekipler ve diğer arama kurtarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Saat 09.2'’de ilk olarak küçük Ömer, ardından da annesi enkazdan sağ çıkarıldı.