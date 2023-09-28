Fenerbahçe Alagöz Holding -ASVEL: 109-52 (MAÇ SONUCU) - Süper Kupa Fenerbahçe'nin! Kadınlar basketbolda geçen sezon EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding, geçen sezonun EuroCup şampiyonu ASVEL'i FIBA Süper Kupa'da 109-52 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa'yı kazanan ilk Türk takımı olarak adını tarihe yazdırdı.

Bu yıl 12. kez düzenlenen FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe ile EuroCup şampiyonu Fransız ekibi ASVEL, Astroballe Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma hızlı başlayan ve savunmada da rakibini durduran sarı-lacivertliler ilk periyodu 26-16 önde tamamlarken, devreye de 51-28'lik skorla üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrekte baskısını arttıran ve rakibi top kaybına zorlayan Fenerbahçe, bu periyodu 84-38 önde bitirdi. Son periyotta da bu oyununu devam ettiren sarı-lacivertliler parkeden 109-52'lik skorla galip ayrıldı ve Süper Kupa'nın sahibi oldu. Fenerbahçe, bu sonuçla FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan ilk Türk takımı oldu.