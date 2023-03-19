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Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oosterwolde oyuna devam edemedi. 18. dakikada sol ayak bileğinden sakatlanan ve kenara gelen Oosterwolde'nin yerine Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.

Osayi'nin oyuna girmesiyle birlikte Ferdi Kadıoğlu sol beke geçerken, Osayi ise sağ bekte görev yaptı.