Fenerbahçe, Bursaspor'da forma giyen 21 yaşındaki Burak Kapacak'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
BORDEAUX'YA ÇALIM
Bir süredir İstanbul´da olan ve Fransa temsilcilerinden FC Girondins de Bordeaux ile temasta olan Kapacak, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
Bursaspor´da son dönemlerde hücuma sunduğu katkı ile dikkati çeken Burak Kapacak, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 78 maçta 7 gol kaydederken, 15 de asist yaptı.
Geçtiğimiz sezon ise lig ve kupada toplamda 34 maça çıkan genç oyuncu; 7´şer gol ve asist ile hücuma katkı verdi.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2021
YORUMLAR