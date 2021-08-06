Fenerbahçe, Bursaspor'da forma giyen 21 yaşındaki Burak Kapacak'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BORDEAUX'YA ÇALIM

Bir süredir İstanbul´da olan ve Fransa temsilcilerinden FC Girondins de Bordeaux ile temasta olan Kapacak, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Bursaspor´da son dönemlerde hücuma sunduğu katkı ile dikkati çeken Burak Kapacak, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 78 maçta 7 gol kaydederken, 15 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon ise lig ve kupada toplamda 34 maça çıkan genç oyuncu; 7´şer gol ve asist ile hücuma katkı verdi.