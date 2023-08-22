Son dakika haberi Fenerbahçeli Gustavo Henrique Valladolid'e transfer oldu
Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanyol ekibi Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanyol ekibi Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique’nin kalıcı transferi konusunda İspanya’nın Valladolid kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
23 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Flamengo'dan 1.4 milyon euroya kadrosuna kattığı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla 23 resmi maça çıktı.
30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu bu maçlarda 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.