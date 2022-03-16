Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Barcelona maçının taktiğinin çalışıldığı belirtildi.

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da takip etti. Elmas ayrıca Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile saha kenarında bir süre görüşme yaptı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Arda Turan ile ateşlenen Halil Dervişoğlu yer almazken, kaleci Fernando Muslera da takımdan ayrı çalıştı.

ELMAS'TAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Öte yandan başkan Burak Elmas, bir basın mensubunun "Başkanım merdivenler çok kaygan" uyarısına "Benim ayağımı kaydırmaya çalışan çok kişi var, şu ana kadar kaymadım" şeklinde imalı bir yanıt verdi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 16, 2022

Sarı-kırmızılı ekip, Nef Stadı'nda yarın saat 20.45'te Barcelona ile karşılaşacak.