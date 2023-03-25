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Son dakika haberi Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimi ibra edildi!

Galatasaray Kulübünün olağan mali genel kurulunda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Son dakika haberi Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimi ibra edildi!
HABERTURK.COM

Galatasaray Kulübünün olağan mali genel kurulunda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mali kongrede, sarı-kırmızılı kulüpte 1 Ocak-14 Haziran 2022'de görevde bulunan eski başkan Burak Elmas ile 15 Haziran-31 Aralık 2022'de görev yapan mevcut başkan Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri ibraya sunuldu.

Eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun önerisi ve genel kurulun oy çokluğuyla kabul etmesiyle iki yönetimin faaliyetlerinin ibra oylaması birlikte yapıldı.

Üyeler, Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerini hem mali hem de idari yönden oy birliğiyle ibra etti.

Genel kurulda son oylama ise iki dönemin denetim kurulları için yapıldı ve bundan da oy birliğiyle ibra kararı çıktı.

Oylamaların ardından kürsüye gelen Dursun Özbek, genel kurul üyelerine yaptığı teşekkür konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün tarihi bir gün. Bugün benim doğum günüm. Doğum günümde bana en büyük hediyeyi verdiniz. Demek ki gerekli iklim yaratıldığında onun etrafında birleşebiliyoruz. Katıldığım genel kurullarda ilk defa oy birliğiyle ibra söz konusu. Ben bunun memnuniyetini taşıyorum. Bu, hep birlikte tek yumruk olmanın görüntüsüdür. Dosta düşmana şimdi korku veriyoruz. Genel kurul bunu sağlamıştır, bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum."

BORÇ 4,6 MİLYAR TL!

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında yönetim ile denetim kurulu, mali raporlarla ilgili sunum yaptı.

Yapılan sunumlarda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olduğu belirtildi.

Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 lira olduğu aktarıldı.

"BİZİ SAHA DIŞINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası alan Özbek, TFF ve Fenerbahçe'yi hedef aldı.

Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon euro bonservis bedeli harcayarak bir takım kurduk. Bu 43 milyon euro'nun ödemesi 4-5 yıl sürelere yayılmış olarak ödenmek üzere kuruldu. Yaklaşık 15 milyon euro'luk da stoğumuzdan oyuncu sattık. Yepyeni bir takım kurduk. Kurduğumuz takım Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım. Bunu da zaten ortaya konan performansla izliyoruz"

"ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYECEĞİZ"

"Maaş bütçemiz yaklaşık 32 milyon euro. Aynı geçmişte olduğu gibi. Amacımız elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadro kalitesini arttırmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybeden tüm taraftarımızla birlikte şampiyonluğa yürüyeceğiz. Çok dikkatli olmamız gereken konular var. Kulübümüz ve futbol takımının başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki, her şeyi planlamışlar. Ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar"

"KÜÇÜK AYAK OYUNLARINA GELMEM!"

"Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem! Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu; bizim doğruları söylememizden korkmayın. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Türk futbolunda herkes için adaleti, doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır. Bu akşam bir milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam bir maç oynayacağız. Önemli bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nın verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım"

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