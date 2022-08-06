Transferde SON DAKİKA | Galatasaray'dan beklenen transferler için ilk mesaj! Lucas Torreira ve Dries Mertens... - GS Transfer Haberleri

DHA'nın haberine göre; transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni hedef ise Şilili Alexis Sanchez.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray´da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens´i de 1 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul´a gelecek.

FORVETTE HEDEF SANCHEZ

Öte yandan forvet bölgesi için de girşiimlerini sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya´da buldu. Inter´den ayrılmak istediği bilinen Alexis Sanchez ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN İLK PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılı kulüpten ilk paylaşım geldi. Videoda Milano, Brüksel ve İstanbul'un yerel saatleri ayarlandı, saat 18:45, 20:45 ve 23:45'e alarm kuruldu.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022