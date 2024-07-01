Son dakika haberi Gar katliamı davasında karar açıklandı!
Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te 101 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. Davada tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuklu sanık Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
Giriş: 01.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:43
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