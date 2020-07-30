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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Genç kadını darp edip, otomobilden attılar
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Genç kadını darp edip, otomobilden attılar

İstanbul Büyükçekmece'de darp edilen bir kadın, otomobilden yola atıldı. Vatandaşların yardımına koştuğu kadına, kaldırıldığı hastanede başına 15 dikiş atıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde de şişlik ve morluklar görüldü. Polis, şehir eşkıyalarının yakalanması için çalışma başlattı

büyükçekmece kadını darp edip otomobilden attılar
DHA

İstanbul Büyükçekmece'de bir kadın, darp edildikten sonra yola atıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadının başına 15 dikiş atıldı.

Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yoldan geçen sürücüler bir kadının darp edildikten sonra otomobilden atıldığını gördü. Vatandaşlar yardıma koşarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 22 yaşındaki S.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.G.'nin başına 15 dikiş atılırken, vücudunun çeşitli yerlerinde şişlik ve morluklar olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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