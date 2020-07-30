DHA

İstanbul Büyükçekmece'de bir kadın, darp edildikten sonra yola atıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadının başına 15 dikiş atıldı.

Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yoldan geçen sürücüler bir kadının darp edildikten sonra otomobilden atıldığını gördü. Vatandaşlar yardıma koşarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 22 yaşındaki S.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.G.'nin başına 15 dikiş atılırken, vücudunun çeşitli yerlerinde şişlik ve morluklar olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.